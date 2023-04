Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 3 april 2023 - aflevering 3810

Wanneer oma Anna voorstelt een valse verklaring af te leggen, gaat Henning hiermee akkoord. Paul ontdekt dit en vraagt advies aan Michael. Hij vreest dat zijn oma het proces niet zal overleven. Ariane zet Christoph nog meer onder druk. Erik is blij dat Yvonne opnieuw bij bewustzijn is. Tina en Josie werken samen in de keuken en kunnen het goed met elkaar vinden.

Dinsdag 4 april 2023 - aflevering 3811

Lia staat op het punt Ariane aan te rijden met haar auto, maar bedenkt zich dan toch. Henning wil zijn oma naar het politiebureau brengen, zodat ze een valse verklaring kan afleggen. Shirin is erg teleurgesteld in zijn gedrag en dat zet hem aan het denken. Tina wil Josie steunen en laat haar een vegetarisch gerecht maken. Yvonne loopt toevallig de keuken in en maakt een denigrerende opmerking over Josie. Tina laat dit niet gebeuren en gooit Yvonne buiten.

Woensdag 5 april 2023 - aflevering 3812

Paul is opgelucht dat hij alles heeft bijgelegd met Henning en dat Henning zijn oma vergeven heeft. Constanze is ook blij en organiseert een feestje om dit te vieren. Josie valt na het feestje dronken in slaap op de zetel en spreekt luidop haar gevoelens voor Paul uit. Robert wil Werner steunen en spreekt met Lia af dat ze voorlopig een langeafstandsrelatie zullen hebben. Daarop vertrekt Lia naar haar zoon Benni in Spanje. Gerry wil naar het feestje van Henning, maar Merle wil liever met hem naar de bioscoop.

Donderdag 6 april 2023 - aflevering 3813

Werner schrikt wanneer Christoph samen met Ariane tegen de loonsverhoging voor het personeel stemt. Omdat Gerry nog een avond met Merle wil doorbrengen, spreekt Erik af met Yvonne. De situatie tussen personeel en management wordt steeds moeilijker. Lia begrijpt dat Robert nu niet weg kan uit het Fürstenhof en Werner moet steunen.

Vrijdag 7 april 2023 - aflevering 3814

Yvonne is gefrustreerd omdat ze Josie wil steunen in de vakbondsactie tegen het management, maar ook de kant van Christoph wil kiezen. Erik stelt voor om samen te gaan picknicken om de situatie even te vergeten. Paul wordt gedwongen om Werner te vertellen dat Ariane hem en Christoph onder druk zet. Werner slaagt erin Ariane's notitieboekje te stelen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

