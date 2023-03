Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 27 maart 2023 - aflevering 3805

Hoewel Gerry nauwelijks Engels spreekt, besluit hij toch met Merle mee naar Engeland te gaan. Max is niet blij met Gerry's beslissing, maar besluit toch een afscheidsfeestje te organiseren. Op weg naar de luchthaven begint Gerry echter te twijfelen. Constanze besluit toch juridische stappen te ondernemen tegen de grootmoeder van Paul. Bettina biedt Yvonne geld aan in ruil voor haar stilzwijgen. Tijdens de verbouwingen in de schuur vindt Max een oude fles whisky.

Dinsdag 28 maart 2023 - aflevering 3806

Pauls grootmoeder keert terug naar het Fürstenhof en wil haar verantwoordelijkheid voor het ongeval van Manuela nemen. Ze besluit met Henning te praten. Hij heeft echter geen begrip en het komt tot een ruzie. Lia voelt zich bedreigd door de aanwezigheid van Ariane. Wanneer ze elkaar tegenkomen tijdens een wandeling, loopt de situatie uit de hand. Nu Bettina beseft dat ze echt gevoelens heeft voor André, besluit ze haar plan niet uit te voeren.

Woensdag 29 maart 2023 - aflevering 3807

Bettina en André winnen een reis naar Zuid-Frankrijk. Werner en Christoph vinden het geen goed plan, maar André kijkt er erg naar uit om te vertrekken. Omdat Henning de grootmoeder van Paul nog steeds wil aanklagen, komt het tot een gevecht tussen de twee mannen. Erik is geschokt wanneer hij hoort dat Yvonne de dure fles whisky heeft geopend. Ariane wil Lia aangeven en vraagt juridisch advies aan Constanze.

Donderdag 30 maart 2023 - aflevering 3808

Paul probeert Constanze terug voor zich te winnen en vraagt hulp aan Josie. Hoewel dit Josie pijn doet, wil ze Paul toch niet teleurstellen. André confronteert Bettina met het feit dat ze hem heeft proberen manipuleren om zo aan zijn geld te geraken. Bettina kan de waarheid niet ontkennen, maar verzekert hem dat ze gaandeweg echt gevoelens voor hem heeft gekregen. Om zijn gedachten te verzetten, besluit Gerry Max te helpen met de werken aan het dak.

Vrijdag 31 maart 2023 - aflevering 3809

Christoph neemt Yvonne steeds meer in vertrouwen. André is bezig met de voorbereidingen voor de presentatie van zijn kookboek. Constanze en Paul hebben elkaar opnieuw gevonden en daar heeft Josie het moeilijk mee. Een onschuldig moment tussen Gerry en Shirin zorgt ervoor dat Merle erg jaloers is. Ze wil zelfs haar baan in Engeland opzeggen en terugkomen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

