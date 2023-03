Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 6 maart 2023 - aflevering 3790

Paul wil Constanze helpen om Gut Thalheim terug te kopen. Ariane wordt in de gevangenis aangevallen door een medegevangene en weet zeker dat Christoph hier achter zit. Constanze wil haar helpen. Max kan niet geloven dat Vanessa Sven heeft beloofd om voor baby Anton te zorgen, zonder eerst met hem te overleggen. Hildegard, Alfons en Michael willen hen helpen.

Dinsdag 7 maart 2023 - aflevering 3791

Christoph beseft dat Constanze bluft en dat ze helemaal niet in gevaar is. Werner heeft echter zijn twijfels. Hij verneemt bovendien dat hij zijn valse verklaring onder ede zal moeten afleggen in de rechtbank. Max draagt de zorg voor baby Anton over aan Michael omdat hij liever met Henning gaat fietsen. Wanneer Vanessa dit ontdekt, gaat ze de confrontatie aan met Max. Robert vraagt Paul een groter voorschot voor de renovatie van de spa. André is blij wanneer Bettina een bezoek aan het restaurant aankondigt.

Woensdag 8 maart 2023 - aflevering 3792

Paul is wanhopig en probeert aan geld te geraken. Erik heeft door wat er aan de hand is, maar omwille van Josie wil hij Paul niet verraden. Hij biedt Paul zelfs geld aan, maar heeft wel voorwaarden. Lia en Robert beseffen dat Werner en Christoph achter de brutale aanval op Ariane zitten. Wanneer Anton krampjes heeft, gaat Vanessa naar de apotheek en Max staat er alleen voor met de baby. Gerry en Merle kijken uit naar hun eerste date.

Donderdag 9 maart 2023 - aflevering 3793

Shirin ziet hoe Gerry en Merle naar elkaar toegroeien en weet niet hoe ze hiermee moet omgaan. Christoph is teleurgesteld in Paul, maar wil hem niet kwijt. Paul vraagt advies aan Josie, die hem op de oorzaak van zijn problemen wijst. André krijgt slecht nieuws en haast zich overstuur naar het ziekenhuis. Alfons en Hildegard bereiden zich voor op hun vakantie.

Vrijdag 10 maart 2023 - aflevering 3794

Josie komt onder druk te staan wanneer André haar de leiding geeft over de desserts. Ze moet laat werken en Paul stelt voor haar te helpen. André is helemaal betoverd door Bettina en bereidt een romantisch etentje voor. Rosalie hoort een telefoongesprek tussen André en Bettina en maakt zich zorgen. Shirin is in de war door haar droom over Gerry. Vanessa vraagt Max om op Anton te passen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!