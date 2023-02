Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 27 februari 2023 - aflevering 3785

Josie is teleurgesteld wanneer ze verneemt dat Ariane haar opleiding niet meer wil betalen. Erik hoort dit en besluit haar te helpen. Christoph kan niet begrijpen dat de vriendin van Paul Ariane als klant heeft. Hij probeert Constanze aan zijn kant te krijgen, maar die is niet beïnvloedbaar. Ze probeert met alle middelen Werners valse verklaring openbaar te maken. Hoewel Lia niet te veel hoop wil hebben, blijft ze denken dat Robert misschien toch niet haar broer is.

Dinsdag 28 februari 2023 - aflevering 3786

Lia geeft Michael de opdracht om opnieuw een DNA-test te doen, maar Robert vreest dat Lia teleurgesteld zal zijn met het resultaat. Erik ontmoet Merle en is meteen onder de indruk. Hij probeert met haar te flirten, maar ze wijst hem af. Alfons is verdrietig wanneer zijn reis geannuleerd wordt. Hildegard stelt voor om naar een wellnesshotel te gaan waar ze al eerder verbleven. Christoph zegt Josie dat ze moet zwijgen.

Woensdag 1 maart 2023 - aflevering 3787

Paul belooft Josie dat hij haar tegen Christoph zal beschermen. Robert en Lia kunnen hun geluk niet op en willen elke vrije minuut samen doorbrengen. Werner is ook blij voor hen en hij heeft een verrassing. Max beseft dat het uitbreiden van de stal veel meer werk is dan gedacht. Wanneer Henning hem kort daarna vertelt over een interessante investering is hij enthousiast. Vanessa deelt zijn vreugde echter niet.

Donderdag 2 maart 2023 - aflevering 3788

Merle blijkt geen golftalent te hebben en Gerry wil haar helpen door samen te oefenen. Constanze reageert haar frustratie over de knuffel van Paul en Josie af op Shirin. Robert krijgt een telefoontje van Ariane, die hem smeekt om haar op te zoeken in de gevangenis. Wanneer hij langskomt denkt ze dat hij nog steeds om haar geeft, maar Robert heeft een heel andere reden voor zijn bezoek.

Vrijdag 3 maart 2023 - aflevering 3789

Max en Vanessa passen op het vier maanden oude zoontje van een oude schoolvriend van Max. Vanessa doet hem daarna een merkwaardige bekentenis. Constanze hoort dat Gut Thalheim over twee weken zal worden verkocht. De eigenaar wil haar voorkooprecht geven, op voorwaarde dat ze 200.000 euro op voorhand kan betalen. Yvonne wil Christoph in de val lokken en wacht langs de kant van de weg, zogezegd met een verstuikte enkel.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

