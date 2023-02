Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 13 februari 2023 - aflevering 3775

Ondanks de twijfels van Werner, sluit Christoph toch een deal met Yvonne. Ariane wacht intussen ongeduldig aan het altaar op Robert, die de trouwringen vergeten is. Ze is opgelucht wanneer hij uiteindelijk toch komt opdagen. Josie kan voorkomen dat Erik Paul over haar gevoelens vertelt. Henning ziet dat de situatie met zijn ouders op Shirin weegt en hij stelt voor om een avondje met hun twee door te brengen. Rosalie is niet blij wanneer Werner interesse toont in het huis dat Vanessa en Max willen kopen.

Dinsdag 14 februari 2023 - aflevering 3776

Constanze blijft Josie plagen met haar gevoelens voor Paul. Josie is het beu en verzint dat ze een vriend heeft. Ariane probeert Robert te overtuigen dat ze onschuldig is, maar dan arriveert de politie die haar arresteert. Robert beseft dat Werner de hele tijd gelijk had en hij legt het bij met zijn vader. Hij vraagt ook Lia om vergiffenis. Henning wil niet aanvaarden dat Shirin een punt achter hun relatie zet.

Woensdag 15 februari 2023 - aflevering 3777

Robert is blij dat hij alles heeft kunnen uitpraten met Lia en dat zijn vader terug in het appartement woont. Maar dan duikt Ariane op, ze is vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Christoph wil Yvonne bedanken en nodigt haar uit voor een etentje. Hun leuke avond wordt echter verpest door het nieuws dat Ariane terug is. Paul gaat de confrontatie met Josie aan en ze beweert dat Gerry haar geheime vriendje is. Rosalie zoekt een rustige plek voor haar yogastudio.

Donderdag 16 februari 2023 - aflevering 3778

Paul nodigt Josie en Gerry uit voor een gezellig avondje. Josie kan niet anders dan instemmen. Na alle leugens van Ariane, twijfelt Robert zelfs aan haar zwangerschap. Lia moedigt hem aan om met Ariane te gaan praten. Michael belooft Max om het met Rosalie te hebben over de ruimte in de schuur. Alfons en Hildegard worden gek van het lawaai dat hun buurvrouw maakt.

Vrijdag 17 februari 2023 - aflevering 3779

Ariane vertelt Erik dat ze altijd alleen van hem gehouden heeft en dat haar zwangerschap deel uitmaakt van haar plan om wraak te nemen op Robert en Christoph. Erik weigert haar te geloven. Gerry verrast Constanze en Paul met een liefdesverklaring aan Josie, die eigenlijk voor Shirin bedoeld is. Op aanraden van Hildegard overweegt André om Josie op te leiden. Alfons probeert het lawaai van de buren te overstemmen met klassieke muziek. Hildegard vindt dat geen goed idee en besluit nog eens met hen te gaan praten.

