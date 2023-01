Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 30 januari 2023 - aflevering 3765

Pauls grootmoeder Anna komt op bezoek bij haar kleinzoon en het klikt meteen met Josie. Wanneer Paul zijn grootmoeder een kinderliedje hoort neuriën, brengt dit plots een vage herinnering aan een vreselijke gebeurtenis naar boven. Robert weigert toe te geven en staat erop dat Werner vertrekt. Aangezien hij geen aandelen meer heeft in het hotel, heeft Werner geen andere keuze en hij trekt in bij André. Vanessa is blij met het voorstel van Max.

Dinsdag 31 januari 2023 - aflevering 3766

Paul laat zich hypnotiseren door Rosalie, maar bereikt niet het resultaat dat hij hoopte. Wanneer hij later op een feestje bij Henning een kinderfoto van zijn zus Manuela ziet, komen alle herinneringen terug. Paul besluit Josie in vertrouwen te nemen. Vanessa en Max willen een gezin stichten en laten er geen gras over groeien. Yvonne huurt een expert in die Alfons kan uitleggen hoe hij de koffiemachine kan repareren. Werner is ontroerd wanneer Michael en Rosalie hem verwelkomen.

Woensdag 1 februari 2023 - aflevering 3767

Lia vertelt Valentina over de relatie van Robert en Ariane en hoopt dat zij tot haar vader kan doordringen. Door de slechte gezondheidstoestand van zijn grootmoeder besluit Paul het verleden te laten rusten. Alfons en Hildegard proberen Werner op te vrolijken, maar dat lijkt niet te lukken. Yvonne staat onder druk door de schulden van haar ex-vriend.

Donderdag 2 februari 2023 - aflevering 3768

Paul weet niet hoe om te gaan met Constanze en hij trekt zich terug in de berghut. Constanze begrijpt niet wat er aan de hand is en ontdekt dan dat Josie weet waar Paul is. Op verzoek van Ariane houdt Robert de zwangerschap geheim, maar Lia beseft al gauw wat er gaande is. Vanessa en Max gaan op zoek naar een huis. De nieuwe buurman van de familie Sonnbichler klaagt over overhangende takken.

Vrijdag 3 februari 2023 - aflevering 3769

Robert verzwijgt voor Ariane wat er tussen hem en Lia is gebeurd. Lia kan niet liegen en geeft aan Erik toe dat ze Robert gekust heeft. Josie redt Paul met een leugentje om bestwil en beweert dat hij een romantische verrassing voor Constanze plant. Yvonne is gefrustreerd en ontmoet aan de bar Erik die in een slechte bui is omdat Lia en Robert gekust hebben. Alfons wil een advocaat inschakelen, maar Hildegard kan hem overtuigen om het conflict met de buren zelf op te lossen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

