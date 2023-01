Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 23 januari 2023 - aflevering 3760

Paul vertrouwt Josie toe dat hij bang is om verliefd te worden, hij wil niet opnieuw gekwetst worden. Shirin is wanhopig op zoek naar een jurk voor het gala, maar ze kan niets vinden. Wanneer ze later met Gerry door de tuin van het hotel wandelt, ziet ze een vrouw in de perfecte jurk. Ze bedenkt een plan om aan de jurk te geraken. Michael is bang van spinnen, maar probeert dit te verbergen voor coach Nico. André is ervan overtuigd dat Michael niet nog een nacht in het bos zal overleven, maar Rosalie gelooft wel in hem.

Dinsdag 24 januari 2023 - aflevering 3761

Robert is lichtgewond na de aanval. Samen met Ariane vraagt hij zich af wie hem heeft willen neerschieten. Wanneer Ariane Robert de volgende dag thuisbrengt, staat de politie haar op te wachten. Om zich te bewijzen aan André, bereidt Josie een verfijnd dessert. Max, Hildegard en Gerry volgen Vanessa's gevecht op het Duits kampioenschap schermen via het internet. Shirin is blij dat alles goed verlopen is op het galabal. Lia is van streek door de aanval op Robert.

Woensdag 25 januari 2023 - aflevering 3762

Om haar dessert nog beter te maken, gaan Josie en Paul op zoek naar een kruid dat op een bepaalde alpenweide zou groeien. Ze geraken de tijd uit het oog en moeten de nacht samen doorbrengen in een alpenhut. Wanneer Josie naast Paul in bed ligt, komt ze in de verleiding om hem te kussen. Ariane wordt naar het politiebureau gebracht nadat er bij haar een vervalst testament van Robert is gevonden. Vanessa wil aan haar jaloezie werken. Michael stelt voor om samen te mediteren.

Donderdag 26 januari 2023 - aflevering 3763

Werner heeft last van zijn geweten en neemt André in vertrouwen. Constanze en Henning willen zijn zusje Manuela herdenken op haar sterfdag. Hildegard krijgt een pakje. Tot haar teleurstelling won ze niet de eerste, maar de derde prijs van de wedstrijd: een koffiezetapparaat. Alfons is wel enthousiast over de prijs. Vanessa voelt dat Max iets voor haar verbergt. Michael probeert haar te kalmeren, maar ze besluit toch de confrontatie aan te gaan.

Vrijdag 27 januari 2023 - aflevering 3764

Op vraag van Robert vertelt Werner de politie dat Christoph achter de aanval zit. Hij hoopt hierdoor de band met zijn zoon te herstellen. Max is wanhopig omdat Vanessa hem zijn ontrouw niet kan vergeven. Hij wil haar niet verliezen en weet wat hem te doen staat. Na de paniekaanval beseft Paul dat hij nog steeds veel verdriet heeft om het verlies van Romy. De Sonnbichlers beseffen dat hun koffiemachine lang niet zo goed is als ze dachten. Alfons probeert het apparaat te maken, maar dat gaat mis.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.30 uur op VTM GOLD.

