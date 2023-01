Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 16 januari 2023 - aflevering 3755

Josie morst water op haar shirt en leent een trui van Paul. De volgende ochtend ziet ze Constanze, die merkt dat Josie een trui van Paul draagt en ze trekt meteen haar conclusies. Christoph en Paul stuiten op een ongewoon hoge rekening. Shirin maakt Henning duidelijk dat excuses alleen niet genoeg zijn om het goed te maken. Robert beseft dat hij Lia's geluk niet in de weg mag staan en hij zet een stap opzij.

Dinsdag 17 januari 2023 - aflevering 3756

Christoph maakt Werner duidelijk dat hij tot het uiterste zal gaan als hij niet toegeeft. Werner vraagt raad aan Robert. Josie's moeder Yvonne komt langs en daar is Josie helemaal niet blij mee. Ze reageert haar frustraties af op Paul. Wanneer Vanessa Max met een knappe klant ziet, is ze wantrouwig. Alfons kijkt uit naar de jaarlijkse motorrit met zijn vrienden. Lia herinnert hem eraan dat hij Hildegard heeft beloofd om geen lange ritten meer te maken.

Woensdag 18 janauri 2023 - aflevering 3757

Josie nodigt Erik en Yvonne uit om samen te gaan brunchen. De ontmoeting verloopt vlot, maar Erik beseft al gauw dat Yvonne niet voor niets naar het Fürstenhof is gekomen. André wil indruk maken op Michael, maar dat beklaagt hij zich al snel. Christoph moet aanvaarden dat zijn plan mislukt is, Werner valt niet te chanteren. Alfons wil niet dat Hildegard zich zorgen over hem maakt en hij belooft om haar constant op de hoogte te houden tijdens de motorrit.

Donderdag 19 januari 2023 - aflevering 3758

Robert verzekert Werner dat hij zijn nieuwe bevoegdheid in zijn voordeel zal gebruiken. Wanneer Werner ontdekt dat Robert Ariane nog een kans wil geven, uit hij zijn ongenoegen. Josie krijgt Erik niet uitgelegd dat ze helemaal niet samenwerkt met Yvonne. Ze voelt zich gekwetst en zoekt troost bij Paul. André en Michael kibbelen constant tijdens de workshop. Max probeert te bemiddelen en herinnert hen eraan dat ze als een team moeten samenwerken. Shirin en Henning kijken uit naar het gala.

Vrijdag 20 janauri 2023 - aflevering 3759

Josie komt te weten dat het Fürstenhof een kookboek wil uitbrengen en ze wil hier graag aan meewerken om indruk te maken op Paul. Paul en Constanze oefenen hun dans voor het gala. Werner en Christoph besluiten samen te werken en bedenken een plan tegen Ariane. Hildegard probeert een moeilijke woordpuzzel op te lossen, waarmee ze een wellnessweekend kan winnen. Ze krijgt hulp van Gerry.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.30 uur op VTM GOLD.

