Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 12 december 2022 - aflevering 3730

Na de verzoening met Max is Vanessa in de zevende hemel. Max is ook dolgelukkig en doet spontaan een huwelijksaanzoek. Gerry is helemaal niet blij en Vanessa spreekt hem hierover aan. Maja en Florian trommelen alle vrienden en patiënten van Michael op om een videoboodschap in te spreken. Wanneer Michael dit ziet, is hij diep geraakt.

Dinsdag 13 december 2022 - aflevering 3731

Er wordt een nieuwe sommelier gezocht voor het Fürstenhof. Constanze stelt haar neef Henning voor, hij heeft heel wat ervaring. Maja en Shirin stellen zich hier toch vragen bij. Na Gerry's bekentenis is Vanessa verbijsterd en ze wil niets meer met Max te maken hebben. Max reageert zijn woede af op Gerry, maar Shirin verdedigt hem. Michael heeft zijn vergunning terug en mag zijn praktijk weer openen.

Woensdag 14 december 2022 - aflevering 3732

De dag van vertrek is aangebroken voor Maja en Florian. Tijdens een klein feestje nemen ze afscheid van iedereen in het Fürstenhof. De spanningen tussen Werner, Robert en Ariane lopen op. Robert kiest de kant van Ariane en vraagt zijn vader om de aanvallen op haar te stoppen. Werner kan het niet langer aanzien en dreigt ermee Ariane buiten te gooien. Shirin neemt per ongeluk de wijn van Henning mee, waardoor hij in de problemen komt tijdens zijn sollicitatiegesprek.

Donderdag 15 december 2022 - aflevering 3733

Erik en Werner werken hun plan verder uit. Werner wordt door Robert betrapt in de kamer van Ariane. Alfons is op zoek naar de schrijver van de boodschap in de fles. Max is wanhopig en hoopt dat Vanessa hem kan vergeven. Hij bedenkt een plan om haar terug voor zich te winnen. Ariane organiseert een borrel voor het personeel, want het Fürstenhof heeft iets te vieren.

Vrijdag 16 december 2022 - aflevering 3734

Robert vertelt Ariane niet waarom hij ruzie heeft met Werner. Werner ontmoet Erik, samen werken ze hun plan verder uit. Robert en Ariane ontmoeten hun nieuwe huisgenoot. Shirin ontdekt dat Henning een voorliefde heeft voor kunst en cultuur en ze regelt kaartjes voor een balletvoorstelling. Max geeft niet op en probeert Vanessa een brief te schrijven. Hierdoor verwaarloost hij zijn huishoudelijke taken, waardoor hij ruzie krijgt met Erik.

