Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 5 december 2022 - aflevering 3725

De grote dag van Maja en Florian is aangebroken. Na een romantische bruiloft bij de magische boom, vieren de twee pasgetrouwden een uitbundig feest met de genodigden. Florian heeft een bijzonder cadeau voor Maja. Vanessa is geschokt door de onthulling van Max. Lia en Robert proberen zich zo normaal mogelijk te gedragen op het huwelijksfeest. Robert heeft het moeilijk en vlucht in Ariane's armen.

Dinsdag 6 december 2022 - aflevering 3726

Werner vertelt Lia dat hij zijn vaderschap officieel wil laten erkennen en hij toont haar foto's van haar broers, zussen, neefjes en nichtjes. Maja vertelt Florian dat haar op de bruiloft is opgevallen hoe vertrouwd haar ouders met elkaar omgaan. Ze spreekt Cornelius hierover aan, maar hij zegt dat hij zijn relatie in Engeland een kans wil geven. Max is overstuur en flirt met Elsa. Ze belanden samen in bed, maar de volgende ochtend beseft hij dat hij een grote fout gemaakt heeft.

Woensdag 7 december 2022 - aflevering 3727

Vanessa komt eerder terug van haar trainingskamp omdat ze Max gemist heeft. Intussen geeft Max zijn misstap toe aan Gerry. Gerry is van mening dat Vanessa op de hoogte gebracht moet worden. Robert geeft aan Lia toe dat hij iets voor Ariane voelt. Cornelius ergert zich aan de kus van Selina. Constanze en Maja verschillen van mening. Er is iets verdwenen uit de keuken en André gaat op zoek naar de dief.

Donderdag 8 december 2022 - aflevering 3728

Robert bekent aan Michael dat zijn gevoelens voor Ariane veranderd zijn. Hij zegt dat hij tijdens de ontvoering een heel andere kant van haar heeft gezien. Intussen proberen Werner en Lia Erik aan hun kant te krijgen. Ze bedenken samen een plan. Michael krijgt te horen dat zijn hoorzitting deze week zal plaatsvinden. Rosalie en André proberen hem te steunen. Max voelt zich schuldig en vertelt Vanessa een leugentje om bestwil.

Vrijdag 9 december 2022 - aflevering 3729

De directie van het ziekenhuis weet dat Michael André behandeld heeft. Michael verdenkt Erik, maar die beweert niks gezegd te hebben. Ariane trapt niet in de val van Erik. Lia begint te twijfelen of Ariane echt wel kwade bedoelingen heeft en ze neemt een beslissing. Om zijn hoofd leeg te maken, gaat Gerry met Alfons mee op visreis. Ze vangen geen vis, maar halen iets heel anders uit het water.

