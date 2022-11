Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 28 november 2022 - aflevering 3720

Ariane provoceert Rosalie, die verontwaardigd een glas water in haar gezicht gooit. Shirin ontwijkt Gerry's kus. Toch is Gerry dolblij, want hij denkt dat Shirin en hij aan het daten zijn. Shirin durft hem de waarheid niet vertellen, omdat ze bang is dat hij het voorstel voor het schoonheidssalon zal intrekken. Hildegard en Werner bedenken een plan om meneer Lehmann te ontmaskeren.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 3721

Selina geeft Maja een ring van haar overgrootmoeder. Afgeleid door Florian laat ze de ring op de gootsteen liggen, waarna het familiestuk verdwijnt. Na de nacht met Ariane weet Robert niet goed hoe hij met de situatie moet omgaan en hij besluit afstand te houden. Wanneer Max ontdekt dat Gerry het schoonheidssalon voor Shirin gehuurd heeft, denkt hij dat ze zijn broer gemanipuleerd heeft. Hij besluit de confrontatie met haar aan te gaan.

Woensdag 30 november 2022 - aflevering 3722

Max verrast Vanessa door een camper te kopen, hij wil samen met haar op vakantie gaan. Vanessa is ontroerd, maar wil zich concentreren op haar schermcarrière. Ze krijgen ruzie en er vallen harde woorden. Maja wil niet dat Selina ontdekt dat de ring verdwenen is en ze bedenkt allerlei smoesjes. Ariane weet Erik opnieuw aan haar kant te krijgen en ze sluiten een deal. Lia is getuige van een gesprek tussen Ariane, Robert en Erik en trekt haar conclusies.

Donderdag 1 december 2022 - aflevering 3723

Maja is teleurgesteld in het feit dat Constanze gelogen heeft en ze wil niet dat haar zus naar de bruiloft komt. Selina maakt zich zorgen nu haar dochters ruzie hebben, bovendien vallen haar grootse plannen voor het huwelijk van Maja en Florian in het water. Michael verveelt zich thuis en ook in het hotel is er niemand die tijd heeft voor hem. Maar dan heeft André rugpijn, hij vraagt Michael om hem te behandelen. Max is teleurgesteld in Vanessa omdat ze niet eerlijk is geweest.

Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 3724

Vanessa belooft dat ze na het Duits kampioenschap met Max op reis zal gaan en ze maken plannen. Maja vergeeft Constanze en ze is blij dat ze met de voorbereidingen van haar huwelijk kan helpen. Ook Selina is opgelucht nu alles bijgelegd is. De volgende dag arriveert Cornelius, alles verloopt vlot tot hij Erik tegen het lijf loopt. Erik stelt Werner voor om een andere leverancier te kiezen, maar Werner gaat niet akkoord.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!