Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 21 november 2022 - aflevering 3715

Shirin weet Gerry te overtuigen om toch deel te nemen aan het golftoernooi. De eerste dag verloopt goed, maar op dag twee staat hem Dexter Torrence te wachten. Maja is verdrietig omdat ze geen werkvisum voor de Verenigde Staten kan krijgen. Alleen achterblijven om haar opleiding af te maken, is geen optie voor haar. Florian en Max brengen haar op een idee. Net wanneer Alfons en André hun zoektocht naar de juwelendief willen opgeven, verschijnt Ariane aan de balie, met Hildegards ketting om haar nek.

Dinsdag 22 november 2022 - aflevering 3716

Met de hulp van Hildegard wordt de nieuwe stagiair in de keuken als juwelendief ontmaskerd. Alfons en André zorgen ervoor dat hij wordt opgepakt. Intussen vertelt Shirin Maja enthousiast over Gerry's overwinning. Maja vraagt of ze verliefd is op Gerry, maar Shirin ontkent. Florian probeert een oplossing te vinden voor Maja's visumprobleem. Ariane overtuigt Lia ervan dat zij verantwoordelijk is voor de breuk tussen Werner en Robert. Erik wil Gerry inschrijven voor een nieuw golftoernooi, maar Gerry weigert omdat hij een nieuw schoonheidssalon voor Shirin moet zoeken. Erik stelt Gerry vervolgens een deal voor.

Woensdag 23 november 2022 - aflevering 3717

Maja is teleurgesteld dat Florian haar niet ten huwelijk heeft gevraagd, maar ze is wel blij dat haar visumproblemen opgelost zijn. Ze kijkt uit naar haar toekomst met Florian in de Verenigde Staten. Rosalie blijft Ariane provoceren. Ariane weet Lia aan haar kant te krijgen, maar Rosalie heeft een plan om Lia de ogen te openen. Florian en Maja vinden dat ze het moeten bijleggen met Hannes. Ze besluiten samen met Erik het bos aan hem te schenken, maar Hannes wijst hun aanbod af.

Donderdag 24 november 2022 - aflevering 3718

De directie van het ziekenhuis nodigt Michael uit voor een gesprek. Ze hebben ontdekt dat hij Florian buiten het onderzoek behandeld heeft. Hij wordt ook beschuldigd van het stelen van medicatie. Erik solliciteert bij Werner voor de functie van algemeen directeur, maar Werner vertrouwt hem niet. Maja en Florian besluiten in Bichlheim te trouwen. Omdat ze niet veel tijd hebben, besluiten ze de bruiloft klein te houden. Selina stelt voor om de organisatie over te nemen.

Vrijdag 25 november 2022 - aflevering 3719

Gerry hoort dat er een nieuwe huurder wordt gezocht voor het schoonheidssalon van het Fürstenhof. Hij wil het huren, zodat Shirin de zaak kan runnen. Shirin is erg enthousiast en gaat meteen in op het voorstel. Na de aankondiging van Ariane, voelt Werner zich onwel. Hildegard neemt contact op met Robert, die besluit terug te komen. Lia heeft gemengde gevoelens over zijn terugkeer, maar Ariane triomfeert. Maja ontdekt dat Selina een uitbundige bruiloft voor 150 gasten georganiseerd heeft. Michael moet zijn praktijk sluiten.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

