Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 31 oktober 2022 - aflevering 3700

Hannes wil dat Florian uit de buurt van Maja blijft. Lia overweegt om het geld van Ariane aan te nemen en Bichlheim te verlaten. Werner probeert haar om te praten. Hij wil niet dat ze verhuist, nu hij weet dat Lia zijn dochter is. Wanneer Lia Ariane en Robert samen ziet, komt ze tot een besef. Rosalie heeft maagklachten na het eten van de oesters. Ze heeft dringend medische hulp nodig en Michael komt langs. Max vraagt zich af of Gerry wel echt gefaald heeft.

Dinsdag 1 november 2022 - aflevering 3701

Lia is verdrietig en neemt Alfons in vertrouwen. Hij leent haar zijn motor, zodat ze een ritje kan maken om haar hoofd leeg te maken. Onderweg komt ze Robert tegen. Florian gelooft niet dat Hannes nog een kans maakt bij Maja. Hannes solliciteert intussen voor een baan in het hotel, zodat hij dicht bij Maja kan zijn. Werner bevestigt dat Gerry talent heeft voor golf en zegt dat hij het met de nodige training ver zou kunnen schoppen.

Woensdag 2 november 2022 - aflevering 3702

Lia weet niet wat ze moet denken wanneer Robert voorstelt om samen weg te gaan. André probeert Robert op andere gedachten te brengen, maar het gesprek loopt al gauw mis. Lia neemt intussen een moeilijke beslissing en neemt met pijn in het hart afscheid van Robert. Hannes is vastbesloten zo veel mogelijk tijd door te brengen met Maja. Hij probeert ook Florian in een kwaad daglicht te stellen. Constanze maakt zich intussen zorgen omdat Florian haar ontwijkt. Max en Erik krijgen ruzie over de golfcarrière van Gerry.

Donderdag 3 november 2022 - aflevering 3703

Robert stemt ermee in André te helpen. Lia komt Robert tegen en ze is blij dat hij niet vertrokken is. Gerry ontdekt dat Shirin interesse heeft in een schoonheidssalon dat te koop staat. Ze heeft echter niet genoeg geld, dus wil Gerry geld verdienen met het golfen. Florian krijgt een baan aangeboden in de Verenigde Staten. Hij moet snel beslissen, maar wil eigenlijk ook niet zonder Maja vertrekken.

Vrijdag 4 november 2022 - aflevering 3704

Constanze vertelt Maja over Florians plannen in de Verenigde Staten en is verbaasd dat Maja niet op de hoogte is. Maja is teleurgesteld in Florian en zoekt afleiding bij Hannes. Hij neemt haar mee naar de romantische berghut. Na haar ongeluk ligt Lia bewusteloos in de sloot. Intussen maakt de familie Sonnbichler zich zorgen en Werner belt de politie. Het is echter Ariane die Lia vindt. Gerry en Shirin moeten als straf ballen rapen op de golfbaan. Rosalie wil de restaurantcriticus dronken voeren.

