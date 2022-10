Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 3 oktober 2022 - aflevering 3680

Maja moet de waarheid onder ogen zien: ze houdt van Florian en niet van Hannes. Erik probeert Florian er intussen van te overtuigen dat het geen goed idee is om opnieuw iets met Maja te beginnen. Hij maakt haar dan ook duidelijk dat ze geen toekomst hebben samen. Lia en Robert zijn het ruzie maken beu en willen zich verzoenen. Ariane is hen echter een stap voor en ze vraagt Patrick om een gevecht met Robert uit te lokken.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 3681

Florian probeert Maja duidelijk te maken dat hij haar het lijden van een terminaal zieke patiënt wil besparen, maar Maja wil niet luisteren. Pas wanneer Erik haar uitlegt dat Hannes het onderzoek niet meer wil financieren als ze teruggaat naar Florian, snapt Maja de situatie. Robert verzekert Lia dat Patricks beschuldigingen niet waar zijn. Ze gaat de confrontatie aan met Patrick. Om het personeel te motiveren, heeft Christoph een weekend Stockholm voorzien als hoofdprijs van de wedstrijd.

Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 3682

Hannes vraagt Maja om nog eens rustig over haar beslissing na te denken. Florian gaat iets drinken om zijn liefdesverdriet te vergeten. Hij ontmoet daar een vrouw en ze belanden samen in bed. De volgende ochtend denkt Florian dat hij haar niet meer zal zien, maar dan lopen ze elkaar weer tegen het lijf. Ariane is boos omdat haar plan met Patrick mislukt is, maar ze geeft niet op.

Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 3683

Wanneer Maja haar halfzus Constanze ontmoet, krijgen ze meteen ruzie. Ariane heeft een nieuw plan en probeert Robert ervan te overtuigen dat ze samen op zakenreis moeten naar Roemenië. Lia vermoedt dat er iets mis is. Rosalie moedigt haar aan om met hen mee te gaan. Gerry aanvaardt dat hij zal moeten verhuizen, maar dat is buiten de familie Sonnbichler gerekend. Zij gaan met Max praten.

Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 3684

Lia duikt op bij Werner, ze is bang dat Robert en Ariane ontvoerd zijn. Intussen worden de twee vastgebonden wakker in een schuur in het bos. Ze slagen erin zich te bevrijden en weten te ontsnappen. Maja ontdekt dat Constanze en Florian samen de nacht hebben doorgebracht en weet nu zeker dat Florian niet bij haar wil zijn. Max en Vanessa vinden Gerry en ze kunnen hem overtuigen om terug mee te komen. De familie Sonnbichler probeert zijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

