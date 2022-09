Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 12 september 2022 - aflevering 3665

Nadat Florian haar zijn liefde verklaart, neemt Maja afstand van hem. Hij laat zich echter niet zomaar afschepen. Ariane keert terug van haar reis en ontmoet Christoph in het hotel. Voordat Rosalie met Rafael Gómez naar Wenen reist, wil ze dat Michael hem ontmoet. André maakt indruk op Werner en Robert met zijn nieuw gerecht. Ze reageren enthousiast, maar weten niet dat André hulp krijgt.

Dinsdag 13 september 2022 - aflevering 3666

Ariane bedenkt een nieuw plan. Ze betaalt een dienstmeisje om naar de politie te gaan en te verklaren dat Christoph haar lastiggevallen heeft. Erik ontdekt wat Ariane van plan is, en wil hier niets mee te maken hebben. Ariane is teleurgesteld in Erik. Maja heeft spijt van haar reactie, maar wil toch afstand houden van Florian. Intussen blijft Florian worstelen met een infectie. Gómez is kwaad op Rosalie en vertrekt. Alfons en Hildegard willen Gerry belonen voor al het werk aan het dak.

Woensdag 14 september 2022 - aflevering 3667

Florian en Ariane proberen Erik moed in te spreken voor zijn proces. Erik is bang dat hij veroordeeld zal worden en slaat op de vlucht. Maar dan staat Werner plots voor hem. Michael beveelt Florian te rusten en zegt dat hij onmiddellijk moet bellen als zijn toestand verslechtert. Shirin neemt Gerry mee op een fietstocht naar het meer. Wanneer ze een hommel proberen te redden, belanden ze allebei in het water.

Donderdag 15 september 2022 - aflevering 3668

Erik weet aan Werner te ontsnappen en slaagt erin zijn enkelband uit te doen. Wanneer hij hoort dat het slecht gaat met Florian, besluit hij toch terug te keren. Ariane is uitzonderlijk vriendelijk tegen Robert en Werner. Christoph snapt er niks van en vermoedt dat er meer aan de hand is. André reist af naar Tina in IJsland. Werner besluit mee te gaan. Gerry loopt zenuwachtig rond.

Vrijdag 16 september 2022 - aflevering 3669

Florian probeert de diagnose van Michael te verwerken. Hannes vermoedt dat Florian de infectie in de grot heeft opgelopen. Rosalie wil ook bijdragen aan de opwaardering van het hotel en ze stelt voor om in de pianobar een voortreffelijke collectie whisky te voorzien. Hoewel Robert en Cornelia verbaasd zijn over de plotse vriendelijkheid van Ariane, hebben ze geen idee wat ze van plan is.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

