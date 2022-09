Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Alle fans van, opgelet! Vanaf maandag verhuist 'Sturm der Liebe' naar VTM GOLD. De soap is er elke dag om 18.00 uur te zien. We geven je alvast een vooruitblik op wat deze week te gebeuren staat.

Maandag 5 september 2022 - aflevering 3660

De broer van Max staat onverwacht voor de deur en daar is Max niet zo blij mee. Hij wil vermijden dat Gerry die avond naar zijn verjaardagsfeest in de schuur komt. Maja heeft een cadeautje voor Florian, om hem te bedanken. Christoph keert terug, hij adviseert Robert en Werner om niet te investeren in de hotels van Rafael Gómez. Ze weten echter niet dat Christoph zelf iets van plan is.

Dinsdag 6 september 2022 - aflevering 3661

Florian krijgt plots pijn in zijn hand dat hij gekwetst heeft terwijl hij Maja en Hannes probeerde te redden. Op aandringen van Erik gaat hij naar Michael, die hem een zalf geeft. De volgende dag heeft Florian echter geen gevoel meer in zijn hand. Om het Fürstenhof op de internationale lijst van de 500 beste hotels te krijgen, vraagt Robert de medewerkers om zelf met voorstellen te komen. Max probeert Gerry te kalmeren.

Woensdag 7 september 2022 - aflevering 3662

Michael vermoedt dat een ontstoken wonde de oorzaak is van de verlamming in Florian zijn hand. Hij schrijft hem een antibioticum voor. Wanneer Maja dit hoort, gaat ze naar Florian toe om hem te helpen bij zijn administratie. Nu Gerry langer in Bichlheim zal blijven, gaat Max op zoek naar een job voor zijn broer. Wanneer Vanessa een job voor hem vindt, is Gerry niet erg enthousiast.

Donderdag 8 september 2022 - aflevering 3663

Uit angst voor verdere schade aan hun huis, verblijven Alfons en Hildegard nog steeds in de schuur. Ze krijgen te horen dat er geen instortingsgevaar meer is, maar het dak kan pas binnen zes weken hersteld worden. Selina en Maja hebben geen geld om hun paarden naar het Fürstenhof te verhuizen. Maja wil Hannes niet om hulp vragen. Max maakt Gerry duidelijk dat hij de job in de wasserij moet aannemen, ook al vindt hij die niet leuk. Op zijn eerste werkdag ontmoet hij Werner en hij maakt hem meteen duidelijk dat hij niet blij is met de job.

Vrijdag 9 september 2022 - aflevering 3664

Maja beseft dat de investering van Hannes een zakelijke beslissing is, en niks met haar te maken heeft. Wanneer Maja Florian tegenkomt, blijkt hij hoge koorts te hebben. Ze neemt hem mee naar de hut, waar ze samen op Michael wachten. Alfons vreest dat zijn geïmproviseerde dak de storm niet zal overleven. Hij vreest dat het huis ook waterschade zal oplopen. Christoph schakelt Rosalie in om Gómez te overtuigen zijn hotels meteen te verkopen.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

