Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 19 mei 2025 – aflevering 9172

G Flip brengt een bezoek aan de Waterhole. Yaz probeert Holly te laten bekennen, terwijl Sadie ontdekt dat Byron haar piercing niet leuk vindt. Terese maakt zich zorgen wanneer Paul haar meeneemt naar een planningsvergadering met Helen Brown.



Dinsdag 20 mei 2025 – aflevering 9173

Paul en Terese worden geconfronteerd met de harde waarheid. Leo voelt zich het derde wiel aan de wagen en Jane, Aaron en Nicolette voelen zich allemaal onzeker over hun relaties.



Woensdag 21 mei 2025 – aflevering 9174

Paul organiseert een verlovingsfeest voor Leo en Krista, maar sluit Seb uit. Terese moet een pijnlijk besluit nemen. Wanneer Aaron Rhett meeneemt, komt een gevoelig geheim uit zijn verleden naar buiten.



Donderdag 22 mei 2025 – aflevering 9175

Paul is niet blij dat hij Terese en Nell de ruimte moet geven. Yaz keert terug en gaat nog steeds uit van het slechtste in Holly. En de bewoners van nummer 32 zetten hun zoektocht voort om Vera een nieuw thuis te geven.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

