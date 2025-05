Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 12 mei 2025 - aflevering 9168

Max, Sebastian en Sadie belanden allemaal in het ziekenhuis na het ongeluk. Aaron wordt herenigd met Rhett bij de Waterhole en Yaz probeert Holly's kwetsbaarheid te gebruiken om informatie vast te krijgen.



Dinsdag 13 mei 2025 - aflevering 9169

Leo maakt zich zorgen over hoeveel Krista voor Sebastian doet. Terese raakt van streek door een verrassend aanzoek. Aarons date met Rhett verandert in een zakenreis naar de stad en Max blijft zich zorgen maken over de reden achter de aanrijding.



Woensdag 14 mei 2025 - aflevering 9170

Krista's wens om Sebastian te helpen, staat haar in de weg om tijd door te brengen met Leo. Haz krijgt te maken met een wreed ultimatum, terwijl Susan een verleidelijk aanbod krijgt. Vera besluit een nieuwe plek te zoeken om te wonen en Holly's poging om van het parfum af te komen gaat mis.



Donderdag 15 mei 2025 - aflevering 9171

Haz wordt gedwongen het ondenkbare te overwegen, terwijl Susan worstelt met een geheim. Een hardnekkig gerucht blijft Karl achtervolgen. Yaz vraagt Nicolette om een tweede kans en de Eirini Rising-crew kiest hun foto's voor de Lights Up-tentoonstelling.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

