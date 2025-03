Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Home and Away op tv

Mali roept de hulp in van zijn zus Elandra om Iluka terug te vinden. Gezien de brutale aanval van de Allens op Levi, ziet het er niet goed uit voor hun broer.

Terwijl Bree zich bekommert om de zwaar toegetakelde Iluka, wachten Mali en Elandra angstvallig op nieuws over hun broer. Rose krijgt een verrassend telefoontje.

Levi heeft zijn operatie goed doorstaan en is stilaan aan de beterhand. Hij voelt zich schuldig tegenover Mali wanneer hij verneemt dat ook Iluka in het ziekenhuis is opgenomen.