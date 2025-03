Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 9140

Melanie voelt zich ongemakkelijk als Victor Jane meeneemt naar de pub die hij hoopt te kopen, en neemt een drastisch besluit. Nicolette en Byron ontdekken dat Vera schulden heeft en dakloos is. Paul beschermt Terese.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 9141

Jane is geschokt als ze ziet hoe hecht Melanie en Victor zijn. Susan trekt de verkeerde conclusie over Paul en Terese. Andrew stelt voor dat Felix bij Cara en Remi intrekt.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 9142

Terese ziet de gevolgen van haar bekentenis onder ogen. Remi en Cara zijn het oneens over de donorplannen en Felix verhuist naar Ramsay Street.



Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 9143

JJ's beslissing heeft langzaamaan impact op de hele straat. Nicolette is geschokt en vervalt in haar oude gewoontes, als ze hoort dat Victor en Melanie wellicht interesse in elkaar hebben. Andrew geeft Jane een update over Terese en Felix ontvangt een teken van God.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

