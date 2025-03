Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 9128

Holly is gespannen en verwondt Susan per ongeluk. Terese vindt steun bij Paul na een vervelend telefoongesprek met Nell. Met tegenzin verzekert ze Susan, die zich zorgen maakt over haar en Paul, dat ze niet zal toegeven aan de aantrekkingskracht die ze voor Paul voelt. Cara en JJ komen erachter dat Remi erover nadenkt om nog een kind te krijgen.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 9129

Jane start een nieuw hoofdstuk en verkoopt Mikes fiets. Een wijnlevering stelt Terese op de proef. Melanies verboden verliefdheid groeit. Krista krijgt te maken met weerstand tegen de boylesque.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 9130

Jane heeft het gevoel dat Vic haar heeft opgelicht. Andrew en Wendy gaan naar relatietherapie en Krista en haar vrienden saboteren Moira's petitie.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 9131

Sadie treedt op als bemiddelaar tussen Andrew en Wendy. Terese heeft moeite om haar drankgebruik verborgen te houden. Nell gaat stiekem terug naar de stad om JJ te bezoeken. Remi overweegt om nog een kind te krijgen en Holly vraagt ​​Felix om hulp met haar PTSS.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

