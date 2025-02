Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 februari 2025 - aflevering 9124

Melanie is helemaal opgewonden over haar date met Vic en bekent aan Krista dat ze hoopt dat hij de ware zal zijn. Hun date wordt echter onderbroken door Victors familie. Aaron probeert Byron te trainen voor de boylesque show en Terese zoekt steun bij Paul.



Dinsdag 25 februari 2025 - aflevering 9125

Vic probeert zijn fouten uit het verleden recht te zetten. Hij verontschuldigt zich bij Leo voor het feit dat hij zich heeft teruggetrokken uit de deal, maar zijn excuses worden niet aanvaard. Paul vraagt Karl en Susan om Terese in de gaten te houden en Aaron blesseert zichzelf tijdens de training.



Woensdag 26 februari 2025 - aflevering 9126

Byron en Nicolette twijfelen of ze Vics geld moeten aannemen. Byron staat ervoor open zodat hij een deel van zijn schuld kan aflossen, maar Vic vergeven doet hij niet. Tijdens Felix' training komen Holly's problemen naar boven. Aaron en Leo rekruteren Rhett voor de boylesque. Andrew probeert Wendy zover te krijgen om met hem te praten, maar dat gaat moeizaam.



Donderdag 27 februari 2025 - aflevering 9127

Terese is nog steeds in de war omdat Paul haar ontwijkt. In een poging hem eindelijk te spreken, sleept ze Susan mee naar de Day Spa op een moment waarvan ze weet dat ze hem daar waarschijnlijk tegen het lijf zal lopen. Dex krijgt lessen op de universiteit aangeboden en Andrew staat niet open voor Wendy's poging om zich te verzoenen.



'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

