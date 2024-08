Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 12 augustus 2024 - aflevering 9012

JJ's leugen om Felix te beschermen zorgt voor frictie. Holly krijgt te maken met een tegenslag. Byron en Sadie plannen een date. Krista blijft indruk maken op Paul, tot grote woede van Chelsea.



Dinsdag 13 augustus 2024 - aflevering 9013

Chelsea ergert zich als Paul meer van haar verantwoordelijkheden aan Krista overdraagt. JJ kampt met een moreel dilemma. Byron en Sadie maken zich klaar voor hun eerste date.

Woensdag 14 augustus 2024 - aflevering 9014

Melanie maakt zich zorgen over de terugkeer van Karl. Krista wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat Paul haar in de sauna heeft gevonden. Haz reageert slecht op Mackenzie die beveiligingscamera's probeert te installeren.

Donderdag 15 augustus 2024 - aflevering 9015

Leo toomt zich in tegenover Paul na zijn steun aan Krista. Aaron krijgt een angstaanjagend telefoontje. Melanie probeert Karl aan te spreken op zijn afstandelijkheid naar haar toe.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.