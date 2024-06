Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 24 juni 2024 - aflevering 8984

De bewoners van Ramsay Street zien hun verlies onder ogen. Terese is vastbesloten om er voor Paul te zijn, terwijl Mackenzie Aaron steun biedt. Eden neemt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd.

Dinsdag 25 juni 2024 - aflevering 8985

Terwijl Eden Melanie nog steeds gijzelt, probeert Paul Krista de schuld te geven van alles wat er gebeurd is. Toadie schiet te hulp, tot frustratie van Terese.

Woensdag 26 juni 2024 - aflevering 8986

Toadie voelt zich verplicht om de nacht met Melanie door te brengen om haar in de gaten te houden. Terese confronteert hem. Chelsea merkt dat haar plannen beginnen vast te lopen en beraamt haar volgende zet. Haz probeert MacKenzie af te leiden van de gebeurtenissen.

Donderdag 27 juni 2024 - aflevering 8987

Chelsea gebruikt de begrafenis om dichter bij Paul te komen. Krista komt onder vuur te liggen vanwege de dood van David en Toadie twijfelt aan de prioriteiten van Terese.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.