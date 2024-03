Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 25 maart 2024 - aflevering 8932

Reece twijfelt aan alles, maar besluit toch tegen Tess in te gaan. De familie Varga-Murphy en Rodwell staan op een breekpunt wanneer ze vol ongeduld de resultaten van het DNA-onderzoek afwachten.



Dinsdag 26 maart 2024 - aflevering 8933

Na een verrassende onthulling lopen de spanningen hoog op. Ondertussen zoekt Paul wanhopig naar antwoorden en doet Holly er alles aan om de aandacht te trekken van Haz.

Woensdag 27 maart 2024 - aflevering 8934

Paul is ervan overtuigd dat hij het geheim van Reece ontdekt heeft, terwijl Reece en Byron dichter bij de waarheid komen. Nell krijgt informatie over de verblijfplaats van Melanie en maakt een gevaarlijke keuze. Andrew probeert zijn huwelijk weer op de rails te krijgen na een schokkende onthulling.

Donderdag 28 maart 2024 - aflevering 8935

Reece gaat verder met haar zoektocht en volgt samen met Byron Krista's stappen. Toadie raakt in paniek wanneer Nell vermist is. Andrew blijft met vragen zitten na het lezen van Philippa's dagboek. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!