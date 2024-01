Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Op VTM 2 zie je deze week de laatste vier afleveringen van 'Neighbours', seizoen 37. Dat was in eerste instantie het definitieve afscheid van de soap, maar enkele maanden later werd de reeks nieuw leven ingeblazen met nieuwe geldschieters. De nieuwe avonturen, seizoen 38, zie je vanaf maandag 5 februari op Play5!

Maandag 29 januari 2024 - aflevering 8900

Glen worstelt met de loyaliteit van Terese ten opzichte van Paul. Ondanks haar pogingen om hem gerust te stellen, komt hij tot een pijnlijk besef. Lucy is door het dolle heen wanneer Chris en Annie vanuit New York arriveren. De hartverwarmende familiereünie doet Leo deugd en hij besluit om samen met David en Paul naar de VS te verhuizen. Izzy loopt Shane opnieuw tegen het lijf. Verblind door zijn rijkdom overschrijdt ze al gauw een grens.



Dinsdag 30 januari 2024 - aflevering 8901

Karl en Susan ontdekken wat Izzy achter de rug van Malcolm allemaal uitvoert. Ze bereiden zich voor op een confrontatie, maar Izzy's volgende zet slaat iedereen met verstomming. Toadie en Melanie zijn blij wanneer Callum arriveert voor hun huwelijk. De enige die nu nog ontbreekt is Amy. Zorgt haar terugkeer ervoor dat alles eindelijk op z'n plooi valt of dreigt er opnieuw chaos? Clive waagt een ultieme poging om Jane opnieuw voor zich te winnen, maar Mike Young dreigt roet in het eten te gooien.

Woensdag 31 januari 2024 - aflevering 8902

Jane geeft Mike een rondleiding door Ramsay Street. Wanneer oude gevoelens lijken op te laaien, kan Clive zijn jaloezie niet langer verbergen en komt het tot een confrontatie. Harold vraagt Susan en Karl om het Ramsay Street-geschiedenisboek in bewaring te houden. Susan krijgt het hierdoor nog moeilijker met het vertrek van haar geliefde buren en vrienden. Terwijl de bruiloft van Toadie en Melanie op gang komt, storten Paul en Terese hun hart uit bij elkaar.

Donderdag 1 februari 2024 - aflevering 8903 (Finale!!)

Iedereen komt samen om het huwelijk van Toadie en Melanie te vieren. Het belooft een magische dag te worden voor alle Ramsay Street-bewoners.