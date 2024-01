Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 8895

Amy start met de voorbereidingen voor de trouwjurk van Melanie. De confrontatie met het geluk van Melanie en Toadie weegt echter al gauw op haar en ze krijgt het moeilijk. En terwijl zij vervolgens steun zoekt bij Harold, vragen Toadie en Melanie zich af wat er met Amy aan de hand is. Zal ze haar gevoelens onder controle kunnen houden? Paul en Terese worstelen met de beslissingen die ze moeten nemen en de gevolgen die hun keuze zal hebben op de mensen rondom hen. Chloe zet haar huis te koop en al gauw biedt er zich een potentiële koper aan.



Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 8896

De bekentenis van Amy zindert na bij Toadie. Amy zelf probeert intussen zoveel mogelijk uit de buurt van hem en Melanie te blijven. Voor Amy is het inmiddels duidelijk: ze moet afstand creëren tussen haar en Toadie. Susan en Karl organiseren een familiebrunch met Malcolm en Izzy. Ondanks de spanning die er in de lucht hangt, proberen ze er het beste van te maken. Tot Izzy met nieuws over de verhuis op de proppen komt. Een onverwachte bezoeker heeft een verrassend voorstel voor Chloe. Haar huisgenoten proberen intussen een nieuw Ramsay Street-boek te maken.



Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 8897

Susan weigert met zich te laten sollen en bedenkt een plan om Izzy een halt toe te roepen. Izzy heeft intussen een aanvaring met nog een andere Ramsay Street-bewoner. Wanneer ze lucht krijgt van het plan van Susan, gaat ze in verdedigingsmodus. Het verrassingsbezoek zindert nog na bij Chloe. Ze kan maar moeilijk geloven dat alles plots in z'n plooi zou vallen en besluit even tijd voor zichzelf te nemen zodat ze de juiste beslissing kan nemen. Jane trekt een verkeerde conclusie wanneer ze Byron en Clive samen ziet. Byron zet haar op haar plaats en spoort haar aan om het goed te maken met Clive.



Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 8898

Jane steekt haar afkeur voor de plannen van Byron niet onder stoelen of banken en dat leidt tot een aanvaring met Nicolette. Zij vraagt zich intussen af hoe haar eigen toekomst eruitziet, nu iedereen om haar heen grootse plannen smeedt. Susan stelt Malcolm voor een dilemma, maar lijkt daarmee haar eigen ruiten in te slaan. Toadie en Melanie tellen volop af naar hun huwelijk, maar het plannen brengt ook herinneringen naar boven die hen emotioneel maken. Toadie beseft dat hij een groots gebaar moet maken opdat zijn huwelijk met Melanie alle kans op slagen krijgt.



Vrijdag 26 januari 2024 - aflevering 8899

Terese en Paul bereiden zich allebei voor op hun verhuis. Tijdens het inpakken doet Terese een ontdekking die haar verstomd doet staan. Ze gaat de confrontatie aan met Glen. Toadie krijgt bezoek van een oude vriend, die hem geluk komt wensen voor zijn aankomende huwelijk. Jane is van slag wanneer Nicolette aankondigt dat ze overweegt om naar New York te verhuizen. De bezoeker van Toadie is verrast te horen over de afstand die er tussen hem en Amy is ontstaan.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!