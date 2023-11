Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 20 november 2023 - aflevering 8851

Hendrix en Mackenzie arriveren in Sydney en halen samen herinneringen op. Tijdens het bezoek aan zijn familie probeert Hendrix zijn ziekte verborgen te houden, maar de oplettendheid van Alana zorgt ervoor dat hij hen alsnog de waarheid moet vertellen. Met de steun van al zijn dierbaren neemt Hendrix vervolgens een grote beslissing over zijn toekomst.



Dinsdag 21 november 2023 - aflevering 8852

Mackenzie is verrast door het aanzoek van Hendrix, maar zegt volmondig ja. Zijn familie is door het dolle heen en Hendrix voelt zich meer dan ooit verbonden met hen. En ook in Ramsay Street is iedereen opgewonden wanneer het overgelukkige koppel hun verloving aankondigt. Corey zorgt ervoor dat Harlow voortdurend onder invloed van drugs is, zodat hij volledige controle over haar heeft. Freya krijgt argwaan wanneer ze de jas van Freya ziet liggen in de auto van Christabel en gaat op onderzoek uit. Woensdag 22 november 2023 - aflevering 8853

Nadat hij Freya bewusteloos heeft geslagen en haar heeft vastgebonden, slaat Corey met Harlow op de vlucht. Kiri heeft het moeilijk op het werk en zoekt steun bij Chloe. Het ontgaat intussen ook Nicolette niet, hoe Chloe en Kiri steeds meer naar elkaar toegroeien, en ze neemt een beslissing. Freya slaagt erin zichzelf te bevrijden en wanneer David en Levi haar vinden, zetten ze samen de achtervolging in op Corey en Harlow.

Donderdag 23 november - aflevering 8854

Freya, David en Levi slagen erin om Harlow uit de greep van Corey te bevrijden. Christabel wordt naar het politiekantoor gehaald voor ondervraging, maar ze heeft geen idee waar Corey naartoe gevlucht zou kunnen zijn. De pogingen van Freya om Harlow te redden, laten Levi niet onberoerd. Leo maakt zich zorgen over de gespannen sfeer op de wijngaard. Glen voelt zich schuldig en probeert het goed te maken door meer werk aan te nemen, maar dat keert zich tegen hem. Vrijdag 24 november 2023 - Geen uitzending

