Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Maandag 16 oktober 2023 - aflevering 8826

Paul is er alweer in geslaagd om de zaken naar zijn hand te zetten: Montana heeft een punt gezet achter haar relatie met Leo en Terese vreest het ergste wanneer de kosten voor Fashion Week de pan uit rijzen. De deadline voor het betalen van het losgeld nadert met rasse schreden. Aaron, David en Freya overwegen om kostbare spullen te verpanden, maar Freya blijkt nog een andere optie achter de hand te hebben. Glen is bang om de waarheid te verklappen aan Kiri, maar Terese moedigt hem aan om hun vriendschap een kans te geven.



Dinsdag 17 oktober 2023 - aflevering 8827

Nicolette organiseert een feestje om Kiri welkom te heten in Erinsborough. Chloe deelt haar vermoedens rond Glen met Nicolette en ze besluiten samen een oogje in het zeil te houden. Freya is radeloos en richt zich tot haar broer Zane voor geld.

Woensdag 18 oktober 2023 - aflevering 8828

Amy is zo gefocust op het vinden van modellen dat ze zelfs niet door heeft hoe ongemakkelijk Ned en Harlow zich in elkaars buurt gedragen wanneer ze de lunchdate van Harlow en Corey verstoren. Een opmerking van Clive doet Karl twijfelen aan zijn investering in de zaak van Montana. Freya is woedend wanneer ze ontdekt dat David de auto van Dean bekrast heeft. David probeert vervolgens om Dean te laten bekennen, maar dat keert zich tegen hem.



Donderdag 19 oktober - aflevering 8829

David en Freya besluiten de gevolgen van hun daden onder ogen te zien en gaan naar het politiekantoor om een bekentenis af te leggen. Levi is geschokt door alle leugens en ook Clive kan zijn oren niet geloven. Harlow zet Ned op zijn plaats en hij beseft dat hij zich moet herpakken.

Vrijdag 20 oktober 2023 - aflevering 8830

Na hun bekentenis ontvangen David en Freya heel wat steun, maar Levi blijft elk contact met Freya weigeren. Mackenzie is blij dat ze heeft kunnen bijdragen aan een succesvolle lancering van Fashion Week, en ook Montana is vol lof over haar werk. Ze panikeert echter wanneer haar volgende fotoshoot samenvalt met een college op de universiteit en Montana erop staat dat ze aanwezig is. Het liegen tegen Susan eist z'n tol bij Karl. Hoelang kan hij de waarheid nog verborgen houden voor haar?



