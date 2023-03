Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 6 maart 2023 - aflevering 8668

Jane is in een creatieve bui en is vastberaden om iedereen omver te blazen met haar kortfilm. Clive twijfelt aan zijn acteerskills, maar Toadie brengt hem onbewust op een idee. Chloe ontwaakt op de wijngaard. Ze kan zich niets herinneren van de voorbije nacht en raakt in paniek. Hebben zij en Leo een grens overschreden? Nicolette vermoedt ondertussen dat er iets aan de hand is.

Dinsdag 7 maart 2023 - aflevering 8669

Chloe biecht de waarheid op aan Nicolette. Zij is kapot van het nieuws en het feit dat Aaron en David ook al een tijdje op de hoogte waren van de twijfels van Chloe, doet alles nog harder aankomen. Paul maakt de situatie bovendien nog erger wanneer hij zijn bezorgdheid voor de band tussen Leo en David uitwerkt op Nicolette. Woensdag 8 maart 2023 - aflevering 8670

Iedereen maakt zich zorgen wanneer de hoogzwangere Nicolette spoorloos verdwenen lijkt. Tussen David, Aaron en Chloe is de spanning ondertussen te snijden. Amy kijkt uit naar haar volgende date met Levi en is dan ook bijzonder teleurgesteld wanneer hij hun afspraak zonder verdere uitleg annuleert. Donderdag 9 maart 2023 - aflevering 8671

Na de confrontatie met David, pakt Leo zijn koffer en verhuist. Chloe maakt zich ondertussen zorgen over hem. Wanneer Aaron dit ontdekt, maakt hij Chloe duidelijk waar het op staat. Zij zoekt vervolgens steun bij Leo. Harlow doet een verrassende ontdekking over Jesse. Vrijdag 10 maart 2023 - aflevering 8672

Nicolette is nog steeds niet terecht en iedereen maakt zich ernstig zorgen. David kan de stress amper aan en dreigt eraan onderdoor te gaan. Chloe beseft dat ze in de fout is gegaan en gaat wanhopig mee op zoek naar Nicolette. Harlow organiseert een meeting met Terese, Paul en Jesse, die zich excuseert voor zijn daden. Maar desondanks ziet Terese een vriendschap niet zitten. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

