Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 27 februari 2023 - aflevering 8664

Hendrix ontdekt dat Jesse ook met Curtis aan het daten was en licht Mackenzie in, die de informatie op haar beurt doorspeelt aan Harlow. Het maakt alles nog ingewikkelder voor Harlow. Amy keert terug van een weekend met haar kinderen en zowel Ned als Levi wil weten waar ze nu staan.

Dinsdag 28 februari 2023 - aflevering 8665

Harlow voelt de hete adem van Terese in haar nek en maant Paul aan om zijn plan zo snel mogelijk af te ronden. Terese vergaart ondertussen steeds meer informatie. Ned voelt zich gekwetst wanneer hij ontdekt dat Amy ook iets met Levi heeft gehad. Woensdag 1 maart 2023 - aflevering 8666

Terese is furieus wanneer ze ontdekt waar Paul en Harlow mee bezig zijn. Zal Terese kunnen zwijgen? Nicolette is, in tegenstelling tot Chloe, in de zevende hemel nu ze zich verloofd hebben. Wanneer Aaron en David ontdekken dat Jane hen wil verrassen met een verlovingsfeestje, vrezen ze het ergste. En hun vermoeden wordt werkelijkheid wanneer ze Chloe in de armen van Leo aantreffen. Donderdag 2 maart 2023 - aflevering 8667

Chloe trekt naar de wijngaard om haar gedachten op een rijtje te zetten. En daar wil Leo haar maar al te graag bij helpen. Aan Aaron en David vraagt Chloe om te liegen tegen Nicolette. De competitiedrang van Karl steekt de kop op wanneer hij het prijzengeld verneemt voor de categorie kortfilm op het filmfestival. Maar hij beseft dat Jane en Clive een voorsprong hebben. Vrijdag 3 maart 2023 - Geen uitzending

UK Open Darts

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

