Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 30 januari 2023 - aflevering 8644

Nicolette, teleurgesteld in zichzelf, excuseert zich bij Chloe en David na haar uitval tegen Pierce. Chloe is het grondig beu dat Nicolette haar emoties niet onder controle kan houden. Pierce deelt zijn bezorgdheden met Leo. Mitch en Nelson maken Levi duidelijk dat hij hen maar beter met rust kan laten.

Dinsdag 31 januari 2023 - aflevering 8645

Leo nodigt Chloe uit om samen met hem de wijngaard te bezoeken die hij van Pierce zal overkopen. Hij doet haar bovendien een voorstel dat ze niet kan weigeren. Harlow is teleurgesteld wanneer haar shift geannuleerd wordt. Hendrix strooit bovendien onbewust nog wat zout in de wonde door zijn recente successen toe te kennen aan Mackenzie. Voor zijn terugkeer naar Sydney probeert Hendrix de band met Pierce aan te halen.

Woensdag 1 februari 2023 - aflevering 8646

Melanie is nog steeds van slag nadat de meisjes de spot met haar dreven en Toadie hen niet terechtwees, maar ze zet haar gevoelens aan de kant wanneer ze ziet hoe druk Toadie het heeft. Aaron en David krijgen opnieuw twijfels over Nicolette wanneer ze hen niet betrekt bij de prenatale lessen. Terese maakt zich zorgen om Harlow, die duidelijk nog steeds niet goed in haar vel zit, en probeert haar te betrekken bij het volgende event in de Flamingo Bar.

Donderdag 2 februari 2023 - aflevering 8647

Om haar gedachten te verzetten bieden Terese en Paul Harlow een belangrijkere job aan in het hotel. Toadie raakt van slag door enkele flashbacks aan Sonya en lucht zijn hart bij Karl en Susan. Terese ontdekt dat Paul Harlow probeert te koppelen aan Jesse. Roxy heeft een idee zodat Lassiters de Shorts and Briefs-filmtrofee kan winnen: een flirterig reclamespotje met Amy en Ned in de hoofdrol.

Vrijdag 3 februari 2023 - aflevering 8648

Harlow focust zich op haar nieuwe job en op haar date met Jesse. Paul en Terese zijn hoopvol nu het beter met haar lijkt te gaan, maar is hun vermoeden wel juist? Kyle houdt Levi in het oog zodat hij zijn belofte niet verbreekt en Mich en Nelson met rust laat. Wat hij echter niet weet, is dat Levi ondertussen Yashvi heeft ingeschakeld. Ned probeert indruk te maken op Amy.

