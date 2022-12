Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 5 december - aflevering 8614

Het aanhoudende wantrouwen van Bea brengt Levi van slag en dat ondervindt Kyle aan den lijve. Ned en Sheila C. groeien dichter naar elkaar toe. Begeeft hij zich op glad ijs? De competitieve aard van Nicolette komt naar boven wanneer ze Chloe en Aaron coacht voor het aankomende volleybaltoernooi.

Dinsdag 6 december 2022 - aflevering 8615

Na hun intiem moment voelen Ned en Sheila C. zich wat onwennig in elkaars buurt. Ned kan zijn gevoelens voor haar nog maar moeilijk onderdrukken en Yashvi maakt het hem onbewust nog moeilijker door vol lof over haar te spreken. Toadie denkt na over de volgende stap in zijn relatie met Melanie. Mackenzie trekt een verkeerde conclusie. Woensdag 7 december 2022 - aflevering 8616

De mededeling van Mackenzie over Toadie en Angela zindert nog na bij Susan. Ze besluit het geluk van Toadie voorop te stellen en benadert Angela, die hierdoor zelf ook een verkeerde conclusie trekt. Harlow denkt erover na om Paul eindelijk te vergeven wanneer Terese haar vertelt over zijn financiële moeilijkheden. Donderdag 8 december 2022 - aflevering 8617

Paul staat op het punt om een beslissing te nemen die opnieuw schadelijke gevolgen kan hebben voor zijn band met Harlow. Harlow probeert zich ondertussen sterk te houden voor Brent wanneer Holden zijn versie van de feiten verandert in het nadeel van Brent. Toadie snapt er niets van wanneer de Kennedy's zowel hem als Angela uitnodigen voor een etentje. Vrijdag 9 december 2022 - aflevering 8618

Ned en Terese eisen van Paul dat hij de deal met Holden ongedaan maakt. Harold's Cafe opent opnieuw de deuren en Nicolette is dolenthousiast, in tegenstelling tot Yashvi. Sheila C. merkt op dat Bea zich terughoudend gedraagt ten opzichte van Levi en biedt haar een luisterend oor aan. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

