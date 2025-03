Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Liam wordt onrustig en Sofia ontdekt een geheim. Georges neemt een moedige stap. Milo beleeft een rollercoaster van emoties, Hilde wil Aron helpen, Johan steekt er een stokje voor. Lou krijgt liefdesadvies. Fran krijgt opnieuw mysterieuze berichten. Pol wil Nora verrassen. Fran heeft een belangrijke vraag voor Milo. Johan verneemt een nieuwtje van Hilde, Nora maakt Pol iets duidelijk.

Maandag 31 maart 2025 - aflevering 215

Lotte gelooft dat het snelle huwelijk een hype wordt, wat Liam onrustig maakt. Milo worstelt met schuldgevoelens, terwijl Hilde zich buitengesloten voelt. Aron wil een boek schrijven over Liam en Fran terwijl Lou wordt geplaagd om de verloving. Ondertussen zet Milo Johan aan het denken over Lou. Terwijl Sofia een geheim ontdekt, neemt Georges eindelijk een moedige stap.



Dinsdag 1 april 2025 - aflevering 216

Milo zit op een rollercoaster van emoties en twijfelt of Liam Fran echt graag ziet. Victorine vraagt Milo om terug te komen bij No Direction, waar Fran ook lid is. Hilde besluit Aron te helpen met zijn project, maar Johan staat haar in de weg. Ze neemt een belangrijk beslissing en komt een oude geliefde tegen. Ondertussen geeft Sander Lou liefdesadvies.



Woensdag 2 april 2025 - aflevering 217

Lou nodigt Milo uit voor een etentje, maar maakt meteen duidelijk dat het vriendschappelijk is. Liam ziet hen samen en grijpt zijn kans. Terwijl Milo worstelt met Liams gedrag, krijgt Fran opnieuw mysterieuze berichten. Sofia doet een verontrustende ontdekking en een oud geheim dreigt alles overhoop te gooien. Ondertussen wil Pol Nora verassen, maar ze reageert niet zoals verwacht.

Donderdag 3 april 2025 - aflevering 218

Fran is druk bezig met het huwelijk en stelt een belangrijke vraag aan Milo. Liam daarentegen twijfelt na een gesprek met Aron. Ondertussen verneemt Johan van Hilde dat ze een date heeft met een oude liefde en wordt nieuwsgierig. Nora maakt aan Pol duidelijk dat hij de volgende keer beter met haar overlegt voor hij met een nieuw idee op de proppen komt.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

