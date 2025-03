Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo overtuigt iedereen ervan dat ze ziek is. Ze volgt het huwelijk via livestream. Lou is verdrietig en Milo biedt hem een luisterend oor. Pol vindt dat Nora afstandelijk is, Sofia ontvangt een mysterieuze sms. Hilde is teleurgesteld.

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 215

Milo weet iedereen ervan te overtuigen dat ze ziek is, zodat ze vanonder het trouwfeest kan muizen. Johan verdenkt Lou van diefstal. Sofia brengt een eerbetoon aan Angelo, waar iedereen stil van wordt. Lotte belooft Hilde een interessante reportage, maar die blijft toch wat ongerust.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 216

Milo volgt het huwelijk via een livestream en kan er op die manier toch een beetje bij zijn. Hilde doet aangifte van haar gestolen diamanten en denkt dat Lou er voor iets tussen zit. Johan dreigt Lou uit de boot te zetten en ook Liam heeft genoeg van zijn kuren. Fran licht intussen Hilde in over de hese stemmen van de studenten, waardoor ze het toonmoment moeten uitstellen.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 217Milo botst in de woonboot op een verdrietige Lou en praat met hem over de spanningen in het gezin. Pol en Maud kibbelen tijdens het feest, waarbij de frustraties tussen hen steeds hoger oplopen. Alice laat in gesprek met Robyn en Victorine vallen dat Georges kanker heeft. Terug thuis wil Milo weer op de livestream raken, maar Jesse laat weten dat het feest abrupt is afgelopen.

Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 218

Liam maakt Milo duidelijk dat Lotte met een primeur moet komen. Als ze haar rol als backing vocal niet wil onthullen, moet ze met iets anders komen. Pol merkt op dat Nora afstandelijk is, maar weet niet goed waarom. Hilde is teleurgesteld dat het toonmoment uitgesteld wordt. Sofia ontvangt intussen een mysterieuze sms voor een afspraak over de dood van Angelo.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

