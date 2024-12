Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Johan begint Hilde steeds meer te ondermijnen en Liam stelt Milo voor de keuze. In Amsterdam wacht Milo een onaangename verrassing ťn ze moet steeds Pols telefoontjes ontwijken. Liam en Lou delen hun frustraties over het werk. Lou wil helpen met de zaak Roxanne. Jesse heeft een idee om het probleem van Milo op te lossen.

Maandag 30 december 2024 - aflevering 167

Liam stelt Milo voor de keuze: backing vocal voor hem zijn of naar Europop gaan? Robyn vraagt Victorine om haar coming-out eerst aan Maud te vertellen. Johan lijkt Hilde als directeur steeds meer te ondermijnen. Wanneer Lotte een interview met hen doet, vertelt Johan dat hij zijn functie als directeur weer op zich zal nemen.



Dinsdag 31 december 2024 - aflevering 168

Milo is teleurgesteld omdat niemand afscheid van haar neemt. Bij aankomst in Amsterdam wacht haar een onaangename verrassing. Hilde stelt Johan één voorwaarde om weer directeur te kunnen worden. Liam heeft intussen aan Jasmien gevraagd om tijdelijk zijn backing vocal te zijn nu Milo weg is.



Woensdag 1 januari 2025 - aflevering 169

Milo is ontgoocheld over haar situatie in Amsterdam en moet steeds Pols telefoontjes ontwijken. Johan bereidt zich voor op zijn terugkeer als directeur. Intussen delen Liam en Lou hun frustraties over het werk.



Donderdag 2 januari 2025 - aflevering 170

Nora en Pol gaan samen naar de Basic Fit, waar Pol meent Milo te horen in de achtergrond van Liams nieuwe nummer. Lou wil helpen met de zaak Roxanne. Jasmien en Liam hebben ruzie over de kwaliteit van de backing vocal. Jesse heeft een idee om Milo's probleem op te lossen.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

