Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Milo krijgt een flinke som geld van Robyn om voor haar de popical te zingen. Hilde ziet Johan kussen met Roxanne. Liam vindt dat Milo verplicht is om auditie te doen, Otis is gefrustreerd en Roxanne wisselt de diamanten uit met Lou. Liam zoekt Jesse op, Pol neemt afscheid van Nora. Robyn is terug uit Parijs. Otis is er niet bij.

Maandag 4 november 2024 - aflevering 135

Milo accepteert dat Robyn wil dat zij voor haar de auditie zingt voor de popical. Ze krijgt een fikse som geld en gebruikt dit om de kas van de bakkerij te spijzen. Robyn en Otis zien zich genoodzaakt hun reis naar Parijs uit te stellen. Aron lanceert het idee om Liam de hoofdrol te laten spelen in de popical. Hilde brengt Johan een bezoekje en ziet hem kussen met Roxanne.



Dinsdag 5 november 2024 - aflevering 136

Milo heeft moeite om auditie te doen. Liam vindt dat ze daartoe verplicht is, anders hoort ze niet thuis op Kosmos. Robyns auditie loopt bijna mis en Milo wordt bijna ontmaskerd, maar Robyn weet zich op een opvallende wijze te redden. Otis is gefrustreerd over zijn slechte auditie. Ondertussen liggen de mixed signals van Jasmien op Victorines maag.

Woensdag 6 november 2024 - aflevering 137

Milo doet een prachtige auditie voor de popical. Jesse vreest dat ze de hoofdrol zal krijgen en dat Robyn haar stiekem uitbuit. Wanneer de financiële toestand van de bakkerij heel slecht blijkt, staan Pol en Milo voor een moeilijke beslissing. Roxanne wisselt intussen diamanten uit met Lou en filmt die interactie.

Donderdag 7 november 2024 - aflevering 138

Milo deelt haar frustratie over Liam met Jesse. Ook Liam zoekt Jesse op om te vragen waarom Milo zo boos op hem is. Thuis ontdekt Milo de viool van haar mama en leert zo meer over haar verleden. Pol neemt afscheid van Nora en zoekt troost bij Alice, die hem herinnert aan de waardevolle viool van Julie die hij nog kan verkopen. Ondertussen is Robyn terug uit Parijs, zonder Otis.

