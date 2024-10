Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

De dochter van Georges komt op bezoek en Fran heeft iets te bekennen aan Liam. Milo wil Pol geruststellen, Fran nodigt Milo uit voor een etentje. Op Kosmos is er een likes-competitie. Milo denkt na over de bekentenis van Fran en Maud wil niet dat haar vader voor een hele dag bij Alice blijft.

Maandag 14 oktober 2024 - aflevering 123

Milo experimenteert met een alter ego, maar Liam vindt het maar niks. Georges krijgt zijn dochter op bezoek. Alice wil haar graag ontmoeten, maar Georges vindt het niet het juiste moment. Fran is terug van haar tournee en moet iets bekennen aan Liam. Hilde heeft intussen alles uit de kast gehaald voor haar diner met Metejoor.



Dinsdag 15 oktober 2024 - aflevering 124

Fran ontdekt dat Liam bij Milo was. Lou geniet dankzij Nora van een doorbraak en denkt dat er eerherstel voor hem zal komen. Pol is bezorgd over de bakkerij. Nora is erg aangedaan door de situatie met Rik en is afwezig. Milo probeert Pol gerust te stellen en adviseert hem om Nora wat tijd te geven. Victorine en Jasmien eindigen hun date met een laatste drankje.



Woensdag 16 oktober 2024 - aflevering 125

Fran nodigt Milo uit voor een etentje om haar te bedanken. Aron geeft de eerstejaars de opdracht om 'viral' te gaan, waardoor Milo in paniek raakt. Robyn vraagt hulp aan Jesse voor het trekken van nogal suggestieve foto's. Maud en Alice botsen fel, waarbij Maud haar vader verbiedt om contact op te nemen met Alice. Hilde nodigt intussen Liam uit voor een etentje met Lou.



Donderdag 17 oktober 2024 - aflevering 126

Bij de eerstejaarsstudenten heerst een likes-competitie. Ze hebben nog tot het einde van de dag om likes te verzamelen. Milo denkt na over Frans bekentenis en beseft dat de relatie tussen Fran en Liam minder stabiel is dan gedacht. Jesse bekent aan Milo dat hij gevoelens heeft voor iemand. Maud aanvaardt niet dat haar vader de hele dag bij Alice verblijft.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!