Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Even opletten want vanaf maandag zit 'Milo' wat later in het programmaschema. De telenovelle is nu te bekijken na 'VTM NIEUWS' in plaats van ervoor. Bovendien is er nu ook op vrijdag een aflevering! Dat heeft natuurlijk alles te maken met de seizoensfinale die eraan komt.

Maandag 10 juni 2024 - aflevering 90

Tijdens het optreden van No Direction valt er een masker af, maar gelukkig niet dat van Milo. Koen ontdekt een kluis. Zouden de diamanten hierin liggen? Liam betrapt Milo en smeekt haar opnieuw om zijn backing vocal te worden. Nora zit in een tweestrijd over het oprollen van de bende, maar Milo moedigt haar aan om het juiste te doen. Johan ontdekt dat iemand hem in de gaten houdt.



Dinsdag 11 juni 2024 - aflevering 91

Milo aarzelt over haar rol als backing vocal voor Liam. Koen zoekt wanhopig naar de diamanten en roept professionele hulp in. Johan schakelt de politie in om geheimen rond de woonboot te ontrafelen. Lou ontvangt cruciale informatie van Nora over haar zoon. Jesse bedenkt intussen een gewaagd plan om Milo onopgemerkt het podium te laten delen met Liam.

Woensdag 12 juni 2024 - aflevering 92

Milo gaat undercover als backing vocal, maar kan ze onopgemerkt blijven? Liam kondigt meteen een verrassingsconcert aan met zijn nieuwe backing vocal. Liam krijgt intussen relatieadvies van Milo en dat lijkt te werken. Koen ontdekt een lege kluis, terwijl Lou en Sander criminelen betrappen. Donderdag 13 juni 2024 - aflevering 93

Milo komt niet opdagen op Liams concert en moet zich achteraf verantwoorden. Fran springt bij als backing vocal, wat voor wrijving zorgt. Lou en Sander ondernemen actie tegen de gangsters, terwijl Milo Alice helpt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Vrijdag 14 juni 2024 - aflevering 94

Liam en Aron zoeken een back-up backing vocal, waardoor Milo zich gepasseerd voelt. Ze onderhandelt ook met No Direction om in de band te blijven. Nora ontdekt de reden achter de slechte financiën van de bakkerij. Hilde vindt intussen Koens geheime papieren en Johan komt oog in oog te staan met een gangster.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!