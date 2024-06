Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Nora staat oog in oog met Rik en Liam probeert zijn relatie met Fran te herstellen. De telefoons van Milo en Alice zijn gehackt. Liam vraagt de hulp van Milo. Alice verliest het bewustzijn en Koen bezoekt de loods van de hackers. Autopech dreigt een optreden van No Direction in de war te sturen. Nora vraagt of ze in de bakkerij mag komen werken.

Maandag 3 juni 2024 - aflevering 86

Nora staat oog in oog met haar zoon Rik. Hij denkt dat ze nog een politieagente is en valt haar aan. Koen weet nu perfect waar Hilde de diamanten heeft verstopt en plant een nachtelijke zoektocht. Alice wordt gehackt en de hackers eisen vijftig euro. Milo ontvangt dezelfde link als Alice en klikt er ook op. Liam probeert intussen zijn relatie met Fran te herstellen.



Dinsdag 4 juni 2024 - aflevering 87

De gsm's van Alice en Milo zijn gehackt, waardoor de hele school in gevaar is. De hackers eisen nu twintigduizend euro voor de schoolcomputer. Milo roept de hulp in van Otis. Liam is er intussen zeker van dat Milo het vierde lid van No Direction is. Hij vraagt haar om hulp om een romantisch verblijf met Fran in Center Parcs voor te bereiden.



Woensdag 5 juni 2024 - aflevering 88

Milo helpt Liam met zijn romantisch plan, maar krijgt lastminute een bericht dat No Direction vanavond zal optreden en dus moet ze zich naar huis haasten. Johan verdenkt Lou ervan iets te maken te hebben met de mysterieuze geluiden bij de woonboot. Ondertussen verliest Alice het bewustzijn en bezoekt Koen de loods van de hackers.



Donderdag 6 juni 2024 - aflevering 89

Milo helpt Liam in de bungalow, maar autopech dreigt haar optreden met No Direction te verpesten. Thuis wacht Liam een onaangename verrassing: Fran is verdwenen. Johan overtuigt Lou om te blijven en het lichtje mee in de gaten te houden. Nora vraagt intussen of ze in de bakkerij mag komen werken.



