Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo zet Liam op zijn plaats. Stef raakt een gevoelige snaar bij Otis. Hilde en Koen maken zich zorgen, Milo zingt een vlekkeloze preselectie en Liam maakt het goed met Fran. De geselecteerden voor het toonmoment zijn bekend. Hilde is ongerust over Johan. Liam gaat een kijkje nemen.

Maandag 15 april 2024 - aflevering 58

Milo zet Liam op zijn plek en weigert om nog langer als excuus gebruikt te worden. Even later heeft ze ook een confrontatie met Jesse. De sfeer op school is onder nul door de preselecties en Milo vraagt zich af of dit de wereld is waarin ze wil leven. Stef raakt tijdens de les een gevoelige snaar bij Otis. Na de les troost Sofia Stef, die het toch wat moeilijk heeft.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 59

Otis en Victorine krijgen te horen dat Sofia definitief niet zal deelnemen aan de preselecties. Fran is achterdochtig en denkt dat Liam iets heeft met Milo. Hilde en Koen maken zich zorgen over de mogelijke relatie tussen Stef en Sofia. Aron heeft een date, maar wanneer Kato aankomt op dezelfde bestemming heeft hij alleen nog oog voor haar.



Woensdag 17 april 2024 - aflevering 60

Milo zingt de preselecties voor Robyn vlekkeloos, op één foutje na. Robyn vreest dat dit haar een finaleplek zal kosten. Bovendien vraagt Fran Aron om extra streng te zijn voor Robyn. Otis en Victorine zijn blij verrast wanneer Sofia opduikt en toch wil deelnemen aan de preselecties. Liam maakt het intussen goed met Fran en geeft Aron advies over zijn situatie met Kato.



Donderdag 18 april 2024 - aflevering 61

De geselecteerden voor het toonmoment zijn bekend. Alice en Pol bezoeken een specialist en daaruit blijkt dat Alice waarschijnlijk begint te dementeren. Hilde is ongerust over Johan en Lou tijdens haar citytrip met Koen. Liam gaat daarom even een kijkje nemen bij hen.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

