Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo wil koste wat het kost de deadline halen. Victorine zet een punt achter haar relatie. Robyn wil stoppen met Kosmos. Milo schrijft halfdronken een lied over Liam. Hilde biecht haar relatie met Koen op aan Johan. Alice stelt zich vragen bij het vreemde gedrag van Jimmy. Er hangt een moeilijk sfeertje bij No Direction.

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 26

Milo werkt een nacht door voor een deadline op het boekhoudkantoor en krijgt hiervoor hulp van Jimmy en Liam. Fran is achterdochtig nu Liam samen met Milo de avond doorbrengt. Pol liegt tegen Alice over Milo die niet thuis is komen slapen om haar niet ongerust te maken. Victorine zet een punt achter haar relatie. Otis is nog steeds aangedaan.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 27

Milo’s baas Frederiek wijst haar op een fout in het belangrijke dossier. Ze krijgt tot de middag om de fout te vinden. Als beloning mogen Milo en Jimmy op kosten van de baas gaan lunchen. Robyn besluit om te stoppen met Kosmos en wil viool aan het conservatorium gaan studeren.



Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 28

Milo mag als beloning een dag thuiswerken. Daar schrijft ze nog half dronken een lied over Liam. Alice en Pol leggen hun ruzie bij, maar maken zich zorgen over Milo. Robyn vertelt haar moeder dat ze te laat is om zich in te schrijven voor het conservatorium. Maud blijft zoeken naar een oplossing voor Robyns stembanden. Intussen biecht Hilde haar relatie met Koen op bij Johan.



Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 29

Alice denkt dat het vreemde gedrag van Jimmy betekent dat hij Milo wel ziet zitten. De romance tussen Hilde en Koen is op de 'Reveal'-app verschenen. Alice moet rusten en Pol neemt haar taken over. Sabine, de thuisverpleegster, vraagt zich af waarom Pol nog single is. Bij No Direction hangt er ondertussen een moeilijk sfeertje.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

