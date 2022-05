Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 2 mei 2022 - aflevering 256

Lisa vraagt Jonas om eerlijk te zijn. Houdt hij nog iets achter? Lars doet een bekentenis aan Olivia.

Dinsdag 3 mei 2022 - aflevering 257

De ruzie tussen Jonas en Lisa loopt hoog op. Kan Lisa haar mond houden wanneer puntje bij paaltje komt? Suzanne weet niet hoe het nu verder zal gaan. Daar wil Katja haar maar al te graag mee helpen. Lars is zowel kwaad als bezorgd over de toestand van Remco en 't Excuus. Woensdag 4 mei 2022 - aflevering 258

Het klikt meteen tussen Marthe en Lars. Katja krijgt het bezoek van een weinig tevreden klant. Terwijl Erik doet alsof er niks aan de hand is, ziet Arthur af tijdens de service in de Keetal. Donderdag 5 mei 2022 - aflevering 259

Jonas stelt een ultimatum aan Lisa en Gert. Marthe mag beginnen bij Massa. Ze toont veel interesse in de geschiedenis van het bedrijf. Lisa ontdekt wat er aan de hand is. Arthur houdt het niet meer in de Keetal. Vrijdag 6 mei 2022 - aflevering 260

Lisa doet Jonas een voorstel om Gert te helpen. Katja en Remco peppen elkaar op. Pilar is streng voor Suzanne. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.