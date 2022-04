Dit zie je deze week in 'Lisa' PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus n ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 25 april 2022 - aflevering 251

Lisa heeft het moeilijk wanneer ze de goede band tussen Jonas en Olivia ziet. Celine is Remco's rots in de branding tijdens een moeilijk moment. Katja helpt Arthur op weg en heeft zo opeens weer hoop voor de toekomst.

Dinsdag 26 april 2022 - aflevering 252

Remco beleeft een boeiende ochtend waarin Lars hem verwittigt: al die boetes voor 't Excuus kunnen Remco zijn job kosten. Suzanne probeert de communicatie tussen haar en Erik te herleiden tot het absolute minimum. Vic besluit de angst van Lars deftig aan te pakken. Woensdag 27 april 2022 - aflevering 253

Vic en Jonas gaan een ultieme machtsstrijd aan, en spelen het hard. Coach Katja vraagt Lisa om hulp, maar Lisa heeft andere dingen aan haar hoofd. Donderdag 28 april 2022 - aflevering 254

Lisa beseft dat ze dringend moet praten met Jonas en vraagt hem vroeger naar huis te komen. Vic neemt Lars mee naar het race circuit. Lisa bezorgt Katja een nieuwe klant. Vrijdag 29 april 2022 - aflevering 255

Erik komt tot een belangrijk inzicht over de Keetal. Maar zijn besluit kan grote gevolgen hebben.De avondshift in de Keetal kent een dramatisch einde.