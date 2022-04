Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 18 april 2022 - aflevering 246

Lisa en Gert bespreken wat Gert precies moet doen. Jonas wil bedenktijd vooraleer hij het contract ondertekent. Remco laat zich door Celine overtuigen om een portier aan te werven. Pilar komt terug uit Spanje en twijfelt aan haar vriendschap met Lisa.

Dinsdag 19 april 2022 - aflevering 247

Gert vraagt Lisa nog om één laatste gunst. Jonas en Olivia hebben een reden om feest te vieren, maar komen daarbij te dicht bij elkaar. Woensdag 20 april 2022 - aflevering 248

Jonas toont zijn leiderschap aan Reinhout en ontroert iedereen op de begrafenis. Erik onthult de reden voor zijn jarenlange afwezigheid. Lars maakt Remco ongerust over de toekomst van 't Excuus. Donderdag 21 april 2022 - aflevering 249

Olivia vindt dat Jonas eerlijker moet zijn. Vic haalt zijn trukendoos boven om de Drift-campagne te lanceren. Vrijdag 22 april 2022 - aflevering 250

Katja verontrust Lisa, als ze haar waarschuwt voor Olivia. Arthur voelt zich verantwoordelijk voor de spanning tussen Suzanne en Erik. Remco scoort een topnaam voor een optreden in 't Excuus. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.