Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 21 maart 2022 - aflevering 226

Olivia vraagt aan Jonas of hij haar nog graag ziet. Jonas heeft niet veel vertrouwen in de alliantie die Reinhout Vincke voorstelt.

Dinsdag 22 maart 2022 - aflevering 227

Lisa vraagt zich af of Jonas definitief komaf zal maken met zijn verleden met Olivia. Suzanne en Erik staan op een kantelpunt: kunnen ze elkaar nog vertrouwen of is het te laat? Nathan komt meer te weten over zijn verwantschap met Jonas. Woensdag 23 maart 2022 - aflevering 228

Lisa krijgt verontrustend nieuws van Pilar te horen. Jonas en Dorine krijgen moeilijk nieuws te verwerken. Suzanne moet beslissen hoe het verder moet met haar toekomst met Erik. Dorine schrikt zich een hoedje wanneer opeens een oude bekende voor haar staat. Donderdag 24 maart 2022 - aflevering 229

Lisa is getuige van een ijzingwekkend voorval en kan niet zomaar terug naar huis keren. Remco krijgt van Lars een voorstel dat zijn toekomst zal veranderen. Nathan en Mia nemen beiden een belangrijke beslissing. Vrijdag 25 maart 2022 - aflevering 230

Lisa zoekt een uitweg uit haar benarde situatie. Reinhout doet Jan enkele grote beloftes. Suzanne wil Katja behoeden voor verdriet. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.