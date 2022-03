Dit zie je deze week in 'Lisa' – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 216

Lisa presenteert Nathan en Mia haar idee voor de Bybbee-campagne. Remco zorgt, dankzij Katja, voor een leuke avond in 't Excuus.

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 217

Tijdens de speeddate heeft Remco een klik met iemand waarvan hij het niet had verwacht. Nathan en Mia groeien steeds dichter naar elkaar toe. Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 218

Jonas worstelt met zijn gevoelens. Tegen Mikhel kan hij vertellen wat hij echt voelt. Lisa mist Jonas enorm. Nathan doet er nog een schep bovenop. Erik heeft enkele ideeën voor de Keetal, maar die vallen bij Suzanne in slechte aarde. Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 219

Erik voelt zich schuldig over het verleden tegenover Lisa. Olivia stelt een belangrijke vraag aan Lisa. Mia is blij dat de Bybbee-campagne een vervolg krijgt. Nathan geeft haar een bijzonder advies. Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 220

Jonas wordt steeds wanhopiger. Katja besluit de koe bij de horens te vatten en belt haar geheime aanbidder op. Gio probeert het goed te maken met Lars, maar blijft tegelijk voor onaangename verrassingen zorgen. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.