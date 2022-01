Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 3 januari 2022 - aflevering 201

Lisa is in tweestrijd. Het nieuws dat Gert gesignaleerd is, verspreidt zich snel. Dorine huurt extra security in. Greet kan Babette niet uitstaan.

Dinsdag 4 januari 2022 - aflevering 202

Lisa vindt het allemaal veel te snel gaan en neemt een harde beslissing. Babette wil steeds meer invloed bij Massa, tot ergernis van Dorine en Greet. De shoot voor Flirt loopt niet van een leien dakje. Katja kan haar moeilijk schikken in haar nieuwe rol in de Keetal en haar omgeving moet het ontgelden. Woensdag 5 januari 2022 - aflevering 203

Jonas neemt afscheid van Lisa en Nathan. Nathan is aangeslagen door Lisa's reactie en laat zich inpalmen door Babette. Suzanne is jaloers. Donderdag 6 januari 2022 - aflevering 204

Jonas neemt afscheid van het personeel op Massa. Lisa loopt letterlijk in haar eigen ongeluk. Pilar en Jelle worden herenigd en zijn dolgelukkig. Dorine vraagt aan Reinhout om zijn dochter Babette op haar plaats te zetten. Vrijdag 7 januari 2022 - aflevering 205

Lisa ziet haar hele leven voorbijflitsen en beseft wat ze moet doen. Ze neemt een drastisch besluit.