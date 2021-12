Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 20 december 2021 - aflevering 191

Jonas bekijkt de beelden en rouwt om zijn vader. Nathan en Lisa vangen hem op. Katja voelt zich in het nauw gedreven wanneer Suzanne haar confronteert met de waarheid. Suzanne zoekt steun en troost bij Erik.

Dinsdag 21 december 2021 - aflevering 192

Jonas lokt Katja in de val en hij bekomt van de hele situatie bij Nathan en Lisa. Die troost hem en laat vallen dat hij ook familie is. Suzanne maakt zich zorgen om Katja en zoekt steun bij Erik. Woensdag 22 december 2021 - aflevering 193

Gert helpt Katja. Katja is bang van Gert. Babette probeert te stoken tussen Nathan, Lisa en Jonas. Dorine waarschuwt Jonas dat hij Babette in de gaten moet houden. De politie doorzoekt het penthouse en vinden iets opvallends. Donderdag 23 december 2021 - aflevering 194

Katja krijgt bezoek van Babette en doet haar een aanlokkelijk voorstel. Babette stelt Jonas een businessplan voor en stilaan begint hij de aanwezigheid van Babette te accepteren. Suzanne en Erik groeien weer dichter naar elkaar toe. Jelle vreest voor zijn job bij zowel Massa als in de Keetal. Vrijdag 24 december 2021 - aflevering 195

Katja voelt zich schuldig en vraagt vergiffenis aan Lisa. Jonas is kwaad op Babette en maakt haar duidelijk dat ze zich niet met zijn familie moet bemoeien. Ondertussen komt er een nieuwe opdracht binnen voor Octopus. Nathan ziet het meteen zitten. Erik bekent aan Suzanne dat hij haar nog altijd graag ziet. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!