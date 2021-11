Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 29 november 2021 - aflevering 176

Lisa heeft het moeilijk om nog samen te werken met Nathan. Suzanne mist de oude Keetal. Dorine wil Gerts verliefdheid uit zijn hoofd praten. Lars en Remco plannen een benefietavond ten voordele van Elkes verhuis naar Londen. Jonas engageert zich om Nathans personal trainer te zijn ter voorbereiding van zijn duel met Dimitri.

Dinsdag 30 november 2021 - aflevering 177

Nathan is Lisa's reddende engel tijdens haar pitch voor Goodfood. Suzanne neemt een belangrijke beslissing. Lisa wil Pilar tonen dat Jonas eventuele gevoelens voor Nathan niet in de weg staat. De test leidt tot enkele drastische beslissingen. Woensdag 1 december 2021 - aflevering 178

Lisa doet bij Nathans schermwedstrijd een bekentenis die hem vleugels geeft. Jonas wil iets vertellen aan Lisa. Katja wil niet zo snel opgeven. Remco en Elke zijn klaar voor het benefietoptreden. Donderdag 2 december 2021 - aflevering 179

Lisa en Nathan leven op een wolk. Jonas gaat zich volledig focussen op Massa en laat de negatieve gevoelens achter zich. Ondertussen ontfermt Dorine zich over Katja, ze wil dat Katja Gert een kans geeft. Suzanne wordt verrast door Patrick. Vrijdag 3 december 2021 - aflevering 180

Katja wil oorlog. Lisa en Nathan smijten zich volledig in een reclamecampagne, maar Nathan krijgt het moeilijk. Gert verkoopt zijn aandelen van Massa. Suzanne wil meer tijd. De benefietavond loopt anders dan verwacht. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!